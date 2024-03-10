Российский космонавт стал командиром МКС

Российский космонавт Олег Кононенко стал командиром МКС

Астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) Андреас Могенсен из Дании передал командование Международной космической станцией (МКС) российскому космонавту Олегу Кононенко. Трансляция церемонии ведется на сайте НАСА.

В ходе церемонии Могенсен передал Кононенко символический ключ от станции. После этого экипаж традиционно ударил в корабельный колокол. Отмечается, что российский космонавт будет командиром МКС до конца сентября 2024 года. 4 февраля он поставил мировой рекорд по общему пребыванию в космосе. Кононенко превысил достижение российского космонавта Геннадия Падалки, который за пять миссий (с 1998 по 2015 год) провел в космосе в сумме 878 суток 11 часов 29 минут 48 секунд. К моменту возвращения Кононенко на Землю его суммарное пребывание в космосе достигнет 1110 суток.

«Олег, ты сейчас на пути к тысяче дней в космосе. Наверное, нет никого более опытного, чем ты, когда речь идет о Международной космической станции. Поэтому ключ я передаю в, пожалуй, самые подходящие для этого руки», — обратился Могенсен к Кононенко во время церемонии.

Могенсен, а также астронавт НАСА Жасмин Могбели, астронавт Японского аэрокосмического агентства Сатоси Фурукава и космонавт Константин Борисов должны покинуть МКС на корабле Crew Dragon 11 марта. В составе миссии Crew-7 они прибыли на станцию 27 августа 2023 года. Планируется, что их корабль приводнится 12 марта возле побережья Флориды.

Ранее сообщалось, что 5 марта корабль Crew Dragon с космонавтом госкорпорации «Роскосмос» Александром Гребенкиным в рамках миссии Crew-8 пристыковался к узловому модулю Harmony американского сегмента МКС. Кроме россиянина, на борту корабля находятся астронавты НАСА Майкл Барратт, Мэттью Доминик и Джанетт Эппс.

