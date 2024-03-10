Российский космонавт стал командиром МКС
Астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) Андреас Могенсен из Дании передал командование Международной космической станцией (МКС) российскому космонавту Олегу Кононенко. Трансляция церемонии ведется на сайте НАСА.
В ходе церемонии Могенсен передал Кононенко символический ключ от станции. После этого экипаж традиционно ударил в корабельный колокол. Отмечается, что российский космонавт будет командиром МКС до конца сентября 2024 года. 4 февраля он поставил мировой рекорд по общему пребыванию в космосе. Кононенко превысил достижение российского космонавта Геннадия Падалки, который за пять миссий (с 1998 по 2015 год) провел в космосе в сумме 878 суток 11 часов 29 минут 48 секунд. К моменту возвращения Кононенко на Землю его суммарное пребывание в космосе достигнет 1110 суток.
«Олег, ты сейчас на пути к тысяче дней в космосе. Наверное, нет никого более опытного, чем ты, когда речь идет о Международной космической станции. Поэтому ключ я передаю в, пожалуй, самые подходящие для этого руки», — обратился Могенсен к Кононенко во время церемонии.
Могенсен, а также астронавт НАСА Жасмин Могбели, астронавт Японского аэрокосмического агентства Сатоси Фурукава и космонавт Константин Борисов должны покинуть МКС на корабле Crew Dragon 11 марта. В составе миссии Crew-7 они прибыли на станцию 27 августа 2023 года. Планируется, что их корабль приводнится 12 марта возле побережья Флориды.
Ранее сообщалось, что 5 марта корабль Crew Dragon с космонавтом госкорпорации «Роскосмос» Александром Гребенкиным в рамках миссии Crew-8 пристыковался к узловому модулю Harmony американского сегмента МКС. Кроме россиянина, на борту корабля находятся астронавты НАСА Майкл Барратт, Мэттью Доминик и Джанетт Эппс.