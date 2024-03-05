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11:02, 5 марта 2024Наука и техника

Crew Dragon с россиянином пристыковался к МКС

Корабль Crew Dragon с космонавтом Гребенкиным пристыковался к МКС

Фото: Chris O'Meara / AP

Корабль Crew Dragon с космонавтом госкорпорации «Роскосмос» Александром Гребенкиным в рамках миссии Crew-8 пристыковался к узловому модулю Harmony американского сегмента Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает НАСА.

Стыковка состоялась 5 марта примерно в 10:30 по московскому времени.

Кроме россиянина, на борту корабля находятся астронавты НАСА Майкл Барратт, Мэттью Доминик и Джанетт Эппс.

Ракета Falcon 9 с кораблем Crew Dragon миссии Crew-8 стартовала с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди в американском штате Флорида 4 марта в 06:53 по московскому времени.

Как отметило издание ArsTechnica, таким образом многоразовый пилотируемый корабль Crew Dragon Endeavour компании SpaceX совершил свой пятый полет и побил очередной рекорд.

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      Иван Потапов
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