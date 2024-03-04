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13:50, 4 марта 2024Наука и техника

Корабль Crew Dragon Endeavour побил рекорд

ArsTechnica: корабль Crew Dragon Endeavour совершил пятый полет

Фото: Joel Kowsky / NASA / AP

Многоразовый пилотируемый корабль Crew Dragon Endeavour компании SpaceX совершил свой пятый полет и побил очередной рекорд. Об этом пишет ArsTechnica.

«Этот корабль провел на орбите 466 суток — больше, чем любой космический корабль, предназначенный для перевозки людей на Землю и обратно. Новая миссия добавит примерно 180 суток», — говорится в публикации.

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Всего каждый из многоразовых кораблей Crew Dragon рассчитан на 15 полетов. В настоящее время SpaceX располагает четырьмя пилотируемыми кораблями и планирует построить еще один, который совершит свой первый полет в 2025 году. В компании уверены, что это будет последним построенным Crew Dragon, поскольку пяти таких кораблей достаточно для обеспечения потребностей НАСА.

Ранее корабль Crew Dragon Endeavour с российским космонавтом Александром Гребенкиным в составе экипажа миссии Crew-8 на ракете Falcon 9 с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди в американском штате Флорида стартовал к Международной космической станции (МКС).

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      Иван Потапов
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