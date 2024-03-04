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08:26, 4 марта 2024Наука и техника

Crew Dragon с российским космонавтом стартовал к МКС

Falcon-9 с Crew Dragon с российским космонавтом Гребенкиным стартовал к МКС

Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с российским космонавтом Александром Гребенкиным в составе экипажа миссии Crew-8 стартовал к Международной космической станции (МКС). Трансляция велась на сайте НАСА.

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди в штате Флорида состоялся в воскресенье, 3 марта, в 22:53 по местному времени (06:53 по Москве понедельника, 4 марта). Ожидается, что стыковка Crew Dragon с орбитальной станцией состоится во вторник, 5 марта. Запуск неоднократно переносился из-за неблагоприятных погодных условий.

Гребенкин стал четвертым российским космонавтом, отправившимся на МКС на корабле Crew Dragon в рамках программы перекрестных полетов РФ и США. Ранее американское космическое агентство планировало запустить Crew Dragon с россиянином 1 марта.

Ранее НАСА и компания SpaceX также переносили сроки запуска Crew Dragon миссии Crew-8.

В январе Space X запустила ракету-носитель Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon с космическими туристами. Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал. Dragon должен доставить на Международную космическую станцию (МКС) миссию Ax-3 с экипажем из четырех человек.

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      Марина Совина
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