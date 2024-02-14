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12:58, 14 февраля 2024Наука и техника

Запуск Crew Dragon с россиянином к МКС перенесли

НАСА: запуск корабля Crew Dragon с россиянином к МКС перенесли

Фото: Joe Skipper / Reuters

Запуск корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС) с космонавтом госкорпорации «Роскосмос» Александром Гребенкиным перенесли с 22 февраля. Об этом сообщает НАСА.

Старт ракеты Falcon 9 с Crew Dragon запланирован на 28 февраля в 08:49 московского времени. Кроме россиянина, в состав экипажа корабля войдут астронавты НАСА Майкл Барратт, Мэттью Доминик и Джанетт Эппс.

Ранее издание SpaceNews сообщило, что запуск частной миссии Polaris Dawn, предполагающей выход туристов в открытый космос, перенесли на середину 2024 года.

В феврале ТАСС сообщил, что космонавт «Роскосмоса» Олег Кононенко поставил мировой рекорд по общему пребыванию в космосе.

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      Иван Потапов
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