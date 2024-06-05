Российский космонавт установил исторический рекорд

Роскосмос: Олег Кононенко суммарно провел в космосе рекордные 1000 суток

Российский космонавт Олег Кононенко установил исторический рекорд, став первым, кто суммарно провел в космосе 1000 суток. Об этом сообщила госкорпорация «Роскосмос» в Telegram-канале.

С сентября 2023 года Кононенко находится в пятом космическом полете. Ожидается, что по завершению годового полета на МКС, намеченному на 23 сентября 2024 года, суммарный налет космонавта составит 1110 суток.

В марте Олегу Кононенко передали командование Международной космической станцией (МКС). 4 февраля он поставил мировой рекорд по общему пребыванию в космосе. Кононенко превысил достижение российского космонавта Геннадия Падалки, который за пять миссий (с 1998 по 2015 год) провел в космосе в сумме 878 суток 11 часов 29 минут 48 секунд.