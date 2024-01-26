Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:15, 26 января 2024Россия

Численность населения России снизилась до 146,2 миллиона человек

Росстат: численность населения России снизилась на 0,17 % до 146,2 млн человек

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В России численность населения снизилась на 0,17 процента до 146,2 миллиона человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

Из данных федеральной службы статистики следует, что на 1 января 2023 года соответствующий показатель составлял 146 миллионов 447 тысяч 424 человека.

В публикации, помимо того, сказано, что в городах проживают почти 109,6 миллиона человек, а в селах — почти 36,6 миллиона человек. Данные приводятся без учета информации по Донецкой и Луганской народным республикам, а также Запорожской и Херсонской областям.

В начале января Росстат сообщил, что в оптимистичном варианте ожидаемая продолжительность жизни в России к 2045 году составит 84,5 года. Федеральная служба предоставила три варианта демографического прогноза: низкий, средний и высокий (оптимистичный). Отмечается, что в пессимистичном варианте ожидаемая продолжительность жизни к 2045 году достигнет 77,1 года (у женщин — 81,4 года, а у мужчин — 72,6 года).

Помимо того, согласно высокому прогнозу, численность населения страны к 2046 году достигнет 150,87 миллиона. Все данные приводились без учета граждан, проживающих в новых регионах России.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Совбезе ООН обсудили сбитый под Белгородом Ил-76. О чем говорили представители России, Украины и западных стран?

      В Польше испугались немецкого диктата

      Россия и Украина обменялись телами погибших на СВО военных

      Захарова назвала крупнейшие учения в истории НАТО провокацией

      Врач перечислил пожилым россиянам способы правильно одеваться зимой

      Подсчитана сумма ущерба инфраструктуре от конфликта на Украине

      В Молдавии в санкционный список включили ушедшего из жизни журналиста

      Литва из корысти перенесет производство украинских БПЛА к себе

      Врачей больницы в России обвинили в игнорировании стонавшей всю ночь пенсионерки

      Пассажир самолета помешал матери и сыну сесть рядом и получил поддержку в сети

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше