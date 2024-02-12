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14:19, 12 февраля 2024Силовые структуры

В «Ростехе» высказались о приговоре бывшим коллегам Собчак за вымогательство

«Ростех» просил смягчить приговор фигурантам дела о вымогательстве у Чемезова
Начало событий в новости Осужденные коллеги Собчак обжалуют приговор за вымогательство у главы «Ростеха»

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

«Ростех» просил суд смягчить приговор троим фигурантам уголовного дела о вымогательстве у гендиректора госкорпорации Сергея Чемезова. Об этом РИА Новости заявил представитель компании.

По его словам, потерпевшая сторона просила суд при назначении наказания учесть принесенные ими извинения в качестве смягчающих их вину обстоятельств.

Представитель госкорпорации отметил, что Чемезов принял извинения фигурантов дела, его позиция была донесена до суда в ходе прений на слушаниях.

Защита осужденных намерена обжаловать приговор.

Хамовнический суд Москвы приговорил к 7,5 года лишения свободы Кирилла Суханова — бывшего коммерческого директора холдинга «Осторожно медиа» Ксении Собчак, по семь лет получили бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский (Кузьмин) и журналист Тамерлан Бигаев.

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      Любовь Ширижик
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