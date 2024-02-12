Осужденные коллеги Собчак обжалуют приговор за вымогательство у главы «Ростеха»

Защита обжалует приговор осужденным за вымогательство у главы «Ростеха» Чемезова

Бывшего директора Собчак осудили на 7,5 года за вымогательство у Чемезова

Начало событий в новости Бывшего директора Собчак осудили на 7,5 года за вымогательство у Чемезова

Защита осужденных за вымогательство 11 миллионов рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова экс-коллег журналистки Ксении Собчак намерена обжаловать приговор. Об этом РИА Новости сообщил адвокат фигурантов дела Дмитрий Малютов.

Хамовнический суд Москвы приговорил к 7,5 года лишения свободы Кирилла Суханова — бывшего коммерческого директора холдинга «Осторожно медиа», по семь лет получили бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский (Кузьмин) и журналист Тамерлан Бигаев.

Собчак назвала решение суда несоразмерным, но на оглашении приговора не присутствовала. Вместе с тем адвокат указал, что она не проходила свидетелем по делу.

По версии следствия, они вымогали у Чемезова деньги за удаление постов в принадлежавшем Собчак Telegram-канале.