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13:06, 12 февраля 2024Силовые структуры

Осужденные коллеги Собчак обжалуют приговор за вымогательство у главы «Ростеха»

Защита обжалует приговор осужденным за вымогательство у главы «Ростеха» Чемезова
Начало событий в новости Бывшего директора Собчак осудили на 7,5 года за вымогательство у Чемезова

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Защита осужденных за вымогательство 11 миллионов рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова экс-коллег журналистки Ксении Собчак намерена обжаловать приговор. Об этом РИА Новости сообщил адвокат фигурантов дела Дмитрий Малютов.

Хамовнический суд Москвы приговорил к 7,5 года лишения свободы Кирилла Суханова — бывшего коммерческого директора холдинга «Осторожно медиа», по семь лет получили бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский (Кузьмин) и журналист Тамерлан Бигаев.

Собчак назвала решение суда несоразмерным, но на оглашении приговора не присутствовала. Вместе с тем адвокат указал, что она не проходила свидетелем по делу.

По версии следствия, они вымогали у Чемезова деньги за удаление постов в принадлежавшем Собчак Telegram-канале.

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      Любовь Ширижик
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