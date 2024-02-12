В МВФ оценили состояние экономики России

Замглавы МВФ Гопинат: экономика РФ находится на траектории положительного роста

Первый заместитель главы Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат прокомментировала состояние экономики России. Об этом она высказалась в онлайн-интервью, организованном журналом Foreign Policy.

Гопинат оценила состояние российской экономики и подчеркнула, что она находится на отчетливой траектории положительного роста. По ее словам, Москва справляется лучше, чем ожидали в МВФ.

Эксперт добавила, что в прошлом году МВФ критиковали за прогнозы по ожиданиям от роста российской экономики. «Думаю, что теперь все признают, что данные цифры являются актуальными», — отметила она.

Ранее президент России Владимир Путин оценил рост экономики страны. По итогам 2023 года она укрепилась на 3,6 процента. Путин подчеркнул, что рост российской экономики по итогам прошлого года превысил среднемировые темпы на 0,6 процентных пункта.