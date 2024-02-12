Российскому заключенному дали срок за нападение с ножницами на оперативника

В Тюменской области заключенному дали срок за раненного ножницами оперативника

В Тюменской области заключенному дали срок — три года колонии строго режима — за дезорганизацию исправительного учреждения и нападение на сотрудника. Об этом в понедельник, 12 февраля, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Как установил суд, осужденный за заражение партнерши венерическим заболеванием и конокрадство россиянин организовал пронос на территорию колонии спиртного. Когда он с сокамерниками достиг стадии алкогольного опьянения, на место прибыл оперативник, который пообещал нарушителям, что отправит их в штрафной изолятор, после чего заключенный схватил ножницы и нанес несколько колющих ран офицеру.

Пострадавшего силовика быстро доставили в медучреждение, его жизнь вне опасности.

9 февраля сообщалось, что в Орловской области экс-начальника колонии оштрафовали на 4,8 миллиона рублей за взятку.