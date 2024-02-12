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05:02, 12 февраля 2024Из жизни

Завсегдатай секс-вечеринок рассказал об их темной стороне

Кадр: VICE / YouTube

Свингер из Великобритании, побывавший на десятках секс-вечеринок в стране, рассказал об их темной стороне. Его откровения опубликованы на YouTube-канале издания Vice.

Мужчина, пожелавший сохранить анонимность, снявшийся в ролике в маске и попросивший изменить свой голос, рассказал, что люди не всегда идут на подобные мероприятия добровольно. Он объяснил, что один партнер, бывает, уговаривает другого, и в итоге второй не получает никакого удовольствия от происходящего.

По его словам, он десятки раз видел, как одинокие мужчины обходили запрет на посещение свингерских секс-вечеринок, куда пускают только парами. Они заранее платили проституткам, чтобы те притворялись их девушками.

Аноним добавил, что большая часть посетителей подобного рода мероприятий — пожилые белые мужчины при деньгах, чьи спутницы явно намного моложе их. Также он отметил, что на секс-вечеринках очень мало не слишком привлекательных внешне людей, а если они и попадаются, с ними не особо взаимодействуют. «Это очень печально, что этих людей как будто отфильтровывают», — поделился соображениями мужчина.

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Британец рассказал, что не раз видел, как людям в ходе секс-вечеринки становилось очень некомфортно, но они ничего не говорили.

На одной из секс-вечеринок несколько лет назад я только закончил заниматься сексом с женщиной, а ее муж все еще занимался сексом с кем-то еще прямо рядом с нами. Я видел, что ей было очень неприятно: она не хотела, чтобы он был с другой женщиной и жаждала, чтобы он прекратил

опрошенный Vice завсегдатай сек-вечеринок

Он также добавил, что иногда на секс-вечеринках окружение буквально вынуждает людей заниматься сексом, даже если они не хотят. Со временем, по его мнению, некоторые люди оказываются вовлеченными во все более и более извращенные практики в погоне за яркими ощущениями, и это смотрится крайне нездорово со стороны.

Ранее тиктокер Марк Себастьян, отправившийся в круиз на лайнере «Серенада морей», рассказал, что на борту судна якобы устраивали тайные оргии не для всех. Сам он на подобного рода мероприятия приглашения так и не получил.

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      Алиса Дмитриева
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