Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
05:00, 7 февраля 2024Из жизни

Стало известно о тайных оргиях не для всех во время роскошного круиза

Кадр: @marcsebastianf

Тиктокер Марк Себастьян, отправившийся в круиз на лайнере «Серенада морей», рассказал, что на борту судна якобы устраивали тайные оргии. Его слова приводит Daily Mail.

Вокруг роскошного круиза Ultimate World Cruise от Royal Caribbean, продолжающегося девять месяцев, в TikTok ходило множество слухов: пассажиры рассказывали о сильнейшем социальном расслоении, свингерских вечеринках и оргиях. Марк Себастьян, на которого подписано 1,7 миллиона человек, смог договориться с издательской компанией, что ему оплатят 18 ночей на борту в обмен на сенсационный материал с правдой о происходящем в круизе.

В итоге Себастьян признался, что «едва пережил» 18 ночей безудержного веселья. Он посетовал, что с пассажиров без пары взимается двойная плата — с такой же практикой часто сталкиваются одинокие мужчины при входе на секс-вечеринки.

Материалы по теме:
«Это было лучшим решением в жизни» Почему россияне бросают дома и отправляются в кругосветное путешествие
«Это было лучшим решением в жизни»Почему россияне бросают дома и отправляются в кругосветное путешествие
20 апреля 2023
«Только русские были спокойны» Застрявшие в море из-за коронавируса россияне — о карантине, панике и возвращении домой
«Только русские были спокойны»Застрявшие в море из-за коронавируса россияне — о карантине, панике и возвращении домой
18 марта 2020

В ходе круиза к Себастьяну подошел пожелавший сохранить анонимность человек и заявил, что на борту действительно проходят секс-вечеринки и свингерские вечеринки, но в них участвует только персонал лайнера. Незнакомец посоветовал «подружиться с рабочими, чтобы узнать удивительные вещи».

Информатор сказал тиктокеру, что женат и вынужден вести себя прилично, но если бы был один, то не упустил бы шанс интересно провести время.

Себастьян очень расстроился, что ни разу не получил приглашение на подобное мероприятие.

Как так вышло, что меня не позвали?» Мне бы хотелось получить приглашение, даже если бы я в итоге не мог туда попасть, потому что тусовка только для персонала. Чувствую, я много упускаю

Марк Себастьянтиктокер, отправившийся на круиз

В ходе круиза Себастьян также познакомился с пассажиркой Адитой Ларсон, открыто признававшейся в любви к свингер-вечеринкам. Женщина объяснила, что носит украшения в виде ананасов, чтобы привлечь других свингеров.

Помимо этого тиктокер выяснил, что говорить слово «Титаник» во время круиза не стоит. Когда он упомянул о легендарном лайнере, в кают-компании якобы повисла тишина, официанты ахнули, и блогер почувствовал себя очень неловко. После этого приятель ему шепнул, что слово «Титаник» на борту под запретом.

Ранее американка Джейми Берджес, отбывающая наказание в исправительном учреждении в США, рассказала о сексе за решеткой. Среди прочего она упомянула об оргиях и секс-игрушках.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Лобанова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Озверели и обнаглели». Небензя заявил, что цель и время удара ВСУ по Лисичанску были выбраны неслучайно

      В зоне СВО опробуют «убийцу» американской винтовки Barrett

      Американские военные не смогли сбить атаковавший их базу дрон Shahed

      Постоянно носящего кольцо на пенисе мужчину предупредили об опасных последствиях

      Стало известно о тайных оргиях не для всех во время роскошного круиза

      Названа самая дорогая сделка с недвижимостью в 2023 году

      Посольство России связало блокировку каналов ВГТРК на YouTube с цензурой в США

      В ЛНР допустили обстрел двух населенных пунктов из одной и той же РСЗО HIMARS

      Посол России назвал условие проведения ядерных испытаний в КНДР

      Российскую «Сулу» представили в Саудовской Аравии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше