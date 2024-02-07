Стало известно о тайных оргиях не для всех во время роскошного круиза

Тиктокер Марк Себастьян, отправившийся в круиз на лайнере «Серенада морей», рассказал, что на борту судна якобы устраивали тайные оргии. Его слова приводит Daily Mail.

Вокруг роскошного круиза Ultimate World Cruise от Royal Caribbean, продолжающегося девять месяцев, в TikTok ходило множество слухов: пассажиры рассказывали о сильнейшем социальном расслоении, свингерских вечеринках и оргиях. Марк Себастьян, на которого подписано 1,7 миллиона человек, смог договориться с издательской компанией, что ему оплатят 18 ночей на борту в обмен на сенсационный материал с правдой о происходящем в круизе.

В итоге Себастьян признался, что «едва пережил» 18 ночей безудержного веселья. Он посетовал, что с пассажиров без пары взимается двойная плата — с такой же практикой часто сталкиваются одинокие мужчины при входе на секс-вечеринки.

В ходе круиза к Себастьяну подошел пожелавший сохранить анонимность человек и заявил, что на борту действительно проходят секс-вечеринки и свингерские вечеринки, но в них участвует только персонал лайнера. Незнакомец посоветовал «подружиться с рабочими, чтобы узнать удивительные вещи».

Информатор сказал тиктокеру, что женат и вынужден вести себя прилично, но если бы был один, то не упустил бы шанс интересно провести время.

Себастьян очень расстроился, что ни разу не получил приглашение на подобное мероприятие.

Как так вышло, что меня не позвали?» Мне бы хотелось получить приглашение, даже если бы я в итоге не мог туда попасть, потому что тусовка только для персонала. Чувствую, я много упускаю Марк Себастьян тиктокер, отправившийся на круиз

В ходе круиза Себастьян также познакомился с пассажиркой Адитой Ларсон, открыто признававшейся в любви к свингер-вечеринкам. Женщина объяснила, что носит украшения в виде ананасов, чтобы привлечь других свингеров.

Помимо этого тиктокер выяснил, что говорить слово «Титаник» во время круиза не стоит. Когда он упомянул о легендарном лайнере, в кают-компании якобы повисла тишина, официанты ахнули, и блогер почувствовал себя очень неловко. После этого приятель ему шепнул, что слово «Титаник» на борту под запретом.

Ранее американка Джейми Берджес, отбывающая наказание в исправительном учреждении в США, рассказала о сексе за решеткой. Среди прочего она упомянула об оргиях и секс-игрушках.