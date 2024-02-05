Женщина-заключенная рассказала об оргиях и секс-игрушках за решеткой

Американка Джейми Берджес, отбывающая наказание в исправительном учреждении в США, дала интервью подкасту Bird Calls Live и рассказала о сексе за решеткой. Ее слова цитирует издание The Sun.

По словам Берджес, заключенные занимаются сексом куда чаще, чем можно было бы ожидать. «Самое безумное, что я видела, — это буквально оргия в камере на пятерых», — утверждает она. Берджес пошутила, что тюремщики могли бы неплохо заработать, если бы продавали записи с камер видеонаблюдения под видом порно.

Секс-игрушки, по ее словам, пользуются в женской тюрьме огромным спросом. Чаще всего заключенные делают их самостоятельно из эластичных бинтов, латексных перчаток и других подручных материалов. Иногда им удается пронести за решетку настоящие секс-игрушки, но рано или поздно их находят и конфискуют.

Берджес попала в тюрьму после попытки купить сигареты за фальшивые деньги. Ее также подозревали во взломе и краже. Ожидается, что она выйдет на свободу в сентябре 2025 года.

Ранее сообщалось, что порномодель из США дала взятку тюремному охраннику, чтобы заняться сексом с отбывавшим срок возлюбленным. Это обошлось ей в пять тысяч долларов (455 тысяч рублей).