Школьницу госпитализировали со съемок «Ералаша»

Shot: актрису с ожогом от лопнувшей трубы госпитализировали со съемок «Ералаша»

В Москве школьницу госпитализировали со съемочной площадки детского юмористического видеожурнала «Ералаш». Об этом сообщает Shot в Telegram-канале.

Девятилетняя актриса получила ожог, случайно наступив на трубу отопления в гримерке. Отмечается, что кипяток попал девочке на ногу. Ребенок был доставлен с столичную детскую поликлинику № 11 на машине скорой помощи.

По данным канала, на данный момент школьница находится под наблюдением медиков.

Ранее стало известно о проблемах со здоровьем звезды сериала «Не родись красивой» Нелли Уваровой, которую ранее госпитализировали. Осенью прошлого года актриса упала с самоката, в результате чего получила сложный оскольчатый перелом руки.