Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
13:52, 12 февраля 2024Культура

Школьницу госпитализировали со съемок «Ералаша»

Shot: актрису с ожогом от лопнувшей трубы госпитализировали со съемок «Ералаша»

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Москве школьницу госпитализировали со съемочной площадки детского юмористического видеожурнала «Ералаш». Об этом сообщает Shot в Telegram-канале.

Девятилетняя актриса получила ожог, случайно наступив на трубу отопления в гримерке. Отмечается, что кипяток попал девочке на ногу. Ребенок был доставлен с столичную детскую поликлинику № 11 на машине скорой помощи.

По данным канала, на данный момент школьница находится под наблюдением медиков.

Ранее стало известно о проблемах со здоровьем звезды сериала «Не родись красивой» Нелли Уваровой, которую ранее госпитализировали. Осенью прошлого года актриса упала с самоката, в результате чего получила сложный оскольчатый перелом руки.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Глава Пентагона вновь попал в больницу. В январе он тайно лечил рак, это привело к скандалу

      ФСБ задержала мужчину за передачу СБУ данных о политической обстановке в России

      Студент украл деньги у россиян при помощи не менее 70 кибермошенничеств

      Разлученные в детстве близнецы воссоединились спустя 81 год

      В Европе испугались влияния импортозамещения на экономику

      Школьницу госпитализировали со съемок «Ералаша»

      В геноме человека обнаружили миллион неизвестных компонентов

      Российский стилист назвал самые модные цвета в одежде

      Олимпийский чемпион предложил ввести мораторий на терапевтические исключения

      Стало известно о задержании подозреваемого в расстреле машины заммэра Никополя

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше