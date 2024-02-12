Сильвестр Сталлоне назвал преемника на роль Рэмбо

Сильвестр Сталлоне заявил, что хочет увидеть Райана Гослинга в роли Рэмбо

Голливудский актер и символ эпохи видеосалонов Сильвестр Сталлоне назвал имя актера, которого он видит в качестве преемника на роль Рэмбо. Его интервью доступно на YouTube-канале The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

По словам исполнителя роли Рэмбо, он решил, что хочет передать эстафету американскому актеру Райану Гослингу. К такому выводу Сталлоне пришел после встречи с коллегой. «Он говорил, что у него много общего с Рэмбо. И я подумал: "Это интересно. Если я когда-нибудь передам эстафету, то ему, так как он любит этого персонажа"», — сказал актер.

При этом Сталлоне отметил, что они с Гослингом являются противоположностями, потому что младший коллега «хорош собой».

Ранее Райан Гослинг раскритиковал «Оскар» из-за отсутствия в списке номинантов премии Марго Робби, сыгравшей главную роль в фильме «Барби».

Первый фильм франшизы о Джоне Рэмбо, ветеране вьетнамской войны, борющемся за справедливость, вышел в 1982 году под названием «Рэмбо: Первая кровь». Эта и последующие части были сняты по мотивам романов американского писателя Дэвида Морелла.