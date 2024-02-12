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15:51, 12 февраля 2024Силовые структуры

Снявшим скальп с россиянина мужчинам дали по 3,5 года колонии

В Подмосковье осудили на 3,5 года двух мужчин, снявших скальп с россиянина

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Подмосковье суд приговорил к 3,5 года лишения свободы двух мужчин, напавших на 19-летнего жителя Электростали. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Московского области.

Они признаны виновны по статье 112 («Причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений, в составе группы лиц с применением предмета, используемого в качестве оружия») и статье 213 («Хулиганство, совершенное группой лиц с применением насилия к гражданам и угрозой его применения, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия») УК РФ и будут отбывать наказание в колонии общего режима.

Нападение было совершено 10 июля 2023 года рядом с бассейном «Кристалл» на Спортивной улице. Мужчины, к которым подошел юноша с зеленым ирокезом, начали обзывать его, а затем сняли скальп, срезав ножом его волосы вместе с кожей, и скрылись с места преступления.

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      Екатерина Кашурникова
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