Собчак решила подать в суд на НТВ из-за фильмов о ней. В них затрагивается ее политическая позиция и личная жизнь

Собчак собирается подать в суд на НТВ после выхода двухсерийного фильма о ней

Известная телеведущая и журналистка Ксения Собчак решила подать в суд на крупный российский телеканал НТВ после выхода двухсерийного фильма о ней. В нем затрагивается как ее политическая позиция, так и личная жизнь. Звезда сообщила, что подаст иск о клевете и защите чести и достоинства, а также за воровство ее материалов из YouTube и социальных сетей.

Короче, я что-то посидела, посмотрела и решила, что подаю на НТВ в суд. (…) Бессмысленно, наверное, но вдруг Ксения Собчак журналистка

Так она прокомментировала выход второй части фильма, отметив, что большую его часть составляет «пережевывание тысячу раз пережеванной личной жизни 20-летней давности». «А судьи кто? Внимание: [балерина] Анастасия Волочкова и [психолог] Вероника Степанова. Лично мне не хватило комментария Джигурды. Жду третьей серии», — написала она в своем Telegram-канале.

Телеведущая назвала подлостью использование памяти о ее отце

Собчак назвала вторую часть фильма о ней «отчаянной натяжкой совы на глобус» и фантазией в стиле желтой прессы. В его основу легло интервью звезды 2017 года. Помимо этого, она назвала подлостью использование в киноленте памяти о ее отце — политике, профессоре и первом мэре Санкт-Петербурга Анатолии Собчаке.

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Кроме того, журналисты использовали фото телеведущей в купальнике желто-синего цвета, которое было сделано в 2018 году.

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Собчак указала, что вся информация о ее недвижимости и перемещениях была взята телеканалом из ее соцсетей. По мнению знаменитости, ничего «расследовательского» в материале нет, так как она ничего не скрывает. «Но под тревожную музыку и с фирменной энтэвэшной подачей даже то, что за февралем последует март, становится разоблачением мирового масштаба», — отметила она.

«Ведущий — алмаз. Эксперты — восторг»

Выход первой части фильма Собчак также не оставила без комментария. В своем Telegram-канале она особенно отметила экспертов. Среди них была певица Виктория Цыганова, которую Собчак назвала невероятно популярной и особенно адекватной, и правозащитник Александр Ионов. Журналистка напомнила, что последний не раз грозился, что Собак скоро признают иностранным агентом. Ведущим выступил Роман Игонин.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Телеведущая отметила, что в первой части фильма была собрана информация о коммерческом директоре «Осторожно, Media» Кирилле Суханове и авторах Telegram-канала «Тушите свет» — экс-главреде Tatler Ариане Романовском и Тамерлане Бигаевом, которые являются работниками ее команды. Для них прокурор запросил 8 и 7,5 лет по делу о вымогательстве у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Использованную о них информацию в фильме она назвала ложью.

НТВ выпустил два фильма о политических высказываниях и жизни Собчак

10 и 11 февраля в рамках передач «ЧП. Расследование» и «Новые русские сенсации» на НТВ вышли две серии, посвященные Собчак. В фильмах затрагивались темы ее личной жизни и политических высказываний. «Светские скандалы, привычные для "блондинки в шоколаде", в последнее время сменились политическими. (…) Козыряя невежеством и политической близорукостью, Собчак утверждает, что отношения с Украиной испортила Москва», — сказано в описании.

В программе было сказано, что Собчак назвала нелегитимными референдумы, по результатам которых Донецкая народная республика (ДНР), Луганская народная республика (ЛНР), Запорожская и Херсонская области вошли в состав России. Телеканал отметил, что на голосованиях присутствовали международные наблюдатели. Кроме того, в описании сказано, что «многим кажется, что дочь видного государственного деятеля Анатолия Собчака недостойна фамилии своего отца». Телеканал подчеркнул, что в 1992 году Собчак выступал за передачу России Одессы, Крыма, Херсона и Донбасса.

Первая часть идет 1,5 часа, а вторая — 45 минут.