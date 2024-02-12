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05:17, 12 февраля 2024Интернет и СМИ

Собчак решила подать в суд на НТВ

Собчак заявил о планах подать в суд на НТВ после выхода фильма о ней
Ксения Собчак

Ксения Собчак. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак заявила, что решила подать в суд на телеканал НТВ после публикации двухсерийного фильма о ней. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

НТВ ранее опубликовал фильмы «Собчак. На личность» и «Осторожно, Собчак! Тайны кровавой барыни». Согласно информации на сайте телеканала, речь в фильмах идет о зарубежной недвижимости телеведущей.

«Решила, что подаю на НТВ в суд — иск о клевете и защите чести и достоинства, а также за воровство моих материалов из ютуба и соцсетей», — заявила журналистка.

Ранее Собчак заявила, что после просмотра интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону ей снились кошмары. Она объяснила, что ей пришлось работать, когда в два часа ночи вышло интервью Карлсона. «Но главное, ребят, — это то, что после просмотра (...) какие-то адовые сны, просто кошмары какие-то», — пожаловалась журналистка.

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      Марина Совина
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