Собчак решила подать в суд на НТВ

Собчак заявил о планах подать в суд на НТВ после выхода фильма о ней

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак заявила, что решила подать в суд на телеканал НТВ после публикации двухсерийного фильма о ней. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

НТВ ранее опубликовал фильмы «Собчак. На личность» и «Осторожно, Собчак! Тайны кровавой барыни». Согласно информации на сайте телеканала, речь в фильмах идет о зарубежной недвижимости телеведущей.

«Решила, что подаю на НТВ в суд — иск о клевете и защите чести и достоинства, а также за воровство моих материалов из ютуба и соцсетей», — заявила журналистка.

Ранее Собчак заявила, что после просмотра интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону ей снились кошмары. Она объяснила, что ей пришлось работать, когда в два часа ночи вышло интервью Карлсона. «Но главное, ребят, — это то, что после просмотра (...) какие-то адовые сны, просто кошмары какие-то», — пожаловалась журналистка.