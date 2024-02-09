Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:33, 9 февраля 2024Интернет и СМИ

Собчак пожаловалась на кошмары после просмотра интервью Путина Карлсону

Ксения Собчак заявила, что ей снились кошмары после интервью Путина Карлсону

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак заявила, что после просмотра интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону ей снились кошмары. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

Собчак объяснила, что ей пришлось работать, когда в два часа ночи вышло интервью Карлсона. «Но главное, ребят, — это то, что после просмотра (...) какие-то адовые сны, просто кошмары какие-то», — пожаловалась журналистка.

В частности, ей снился тонущий корабль и нашествие зомби. Собчак призналась, что не понимает причин, по которым она могла столкнуться с таким последствием.

Интервью Путина Карлсону вышло 9 февраля в два часа ночи по московскому времени. Журналист опубликовал его в соцсети X (бывшая Twitter), а также на своем сайте. Владелец соцсети Илон Маск сделал репост видео и заявил, что смотрит его. Утром интервью выложили на сайте Кремля.

После публикации интервью Путин и Карлсон стали самыми упоминаемыми персонами в социальных сетях. Об их встрече также написали ведущие мировые СМИ.

Узнай, на что ты имеешь право!
Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      «В течение трех-пяти лет». В Дании предположили, когда может начаться война между НАТО и Россией

      Актер из «Мстителей» получил звезду на голливудской «Аллее славы»

      Призвавший прикрыть соски «Родины-матери» активист извинился

      Российский депутат избежал реального срока за коррупцию

      В Киеве дерусифицировали улицу Булгакова

      Эстония получила покрывающий Балтийское море противокорабельный комплекс

      Самолеты столкнулись на взлетно-посадочной полосе и попали на видео

      Названы главные провалы нового главкома ВСУ Сырского

      Российский пристав похитил карты у задержанных мигрантов и оплачивал ими покупки

      В российском городе приостановили продажу билетов на концерт Лолиты

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше