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12:01, 12 февраля 2024Россия

Соседи показали российскому военному видео и вынудили его обратиться в полицию

В Ленобласти неизвестные едва не сожгли машину российского военнослужащего
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

В Ленинградской области российский военнослужащий едва не лишился автомобиля — поздно вечером он увидел горящую машину и вместе с соседями принялся тушить возгорание. Как сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке», мужчина предположил, что авто загорелось из-за короткого замыкания и не придал значения инциденту, однако после того, как соседи показали ему видео с камер, был вынужден обратиться в полицию.

Издание опубликовало видео — на кадрах видно, что ночью к машине военнослужащего подошли двое мужчин, и автомобиль вспыхнул. При этом на одном из неизвестных сразу же загорелась одежда, и оба предполагаемых поджигателя сразу же покинули место инцидента.

Как рассказал полиции сам военный, ни врагов, ни недоброжелателей у него нет, и он не может представить, кто может стоять за поджогом. Ущерб автомобилю оценили в 60 тысяч рублей — у отечественной машины придется менять капот, бампер и решетку. Поисками поджигателей в Ленобласти уже занимается полиция.

Ранее сообщалось, что в России толпой избили участника СВО на костылях из-за места в баре.

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      Марк Леонов
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