Стало известно о миллионном долге блогера Варламова

Приставы начали разыскивать блогера Варламова из-за долга в миллион рублей

Блогера Илью Варламова (внесен Минюстом в реестр иноагентов) начали разыскивать судебные приставы из-за долга более чем в миллион рублей. Об этом стало известно Shot.

Как сообщает издание, причиной возникновения долга стала деятельность ресторана блогера «Варламов есть», работавшего с 2018 по 2022 год. По данным Shot, несмотря на закрытие заведения, его владельцы — Варламов и его партнер Михаил Рейдер — не оплатили имеющиеся долги.

В частности, они не оплачивали штрафы от пенсионного фонда за недостоверные сведения в Едином государственном реестре юридических лиц и другие расходы. В настоящий момент долг компании ООО «Стар Шеф», которая управляла рестораном «Варламов есть», составляет 1 миллион 55 тысяч рублей.

Судебные приставы попытались взыскать с Варламова сумму долга, однако не смогли установить, где блогер находится.

Ранее сообщалось, что приставы ищут популярного российского блогера Влада Бумагу, также известного как Влад А4. Утверждалось, что он не оплатил долг перед Федеральной налоговой службой в 278 тысяч рублей. Позднее представитель блогера опровергла эту информацию.