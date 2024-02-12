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14:09, 12 февраля 2024Мир

Стало известно о планах Трампа депортировать миллионы мигрантов

Axios: Трамп планирует депортировать миллионы мигрантов в год в случае избрания

Фото: Jose Luis Gonzalez / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп в случае избрания планирует депортировать миллионы мигрантов в год. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на источник.

Как сообщается, Трамп сократит многоэтапный процесс депортации, используя раздел закона об иностранцах и подстрекательстве к мятежу 1798 года, чтобы немедленно собирать и депортировать мигрантов с криминальным прошлым. Издание сравнивает план с событиями 1950-х годов, когда при президенте Дуайте Эйзенхауэре были депортированы более миллиона мексиканских мигрантов. Это решение стало самой крупной операцией по высылке мигрантов в истории страны.

Журналисты отмечают, что стоимость подобных мер в настоящий момент не поддается оценкам, и указывают на возможное сопротивление Трампу со стороны оппонентов. «Могу сказать вам, что я, например, буду стороной любого судебного процесса, любого действия или любой коалиции, бросающей вызов плану Трампа», — заявила член Палаты представителей США Сильвия Гарсия.

Ранее Трамп заявил, что США в не столь отдаленном будущем ожидают террористические акты. Это может произойти из-за проникновения на территорию страны большого числа нелегальных мигрантов.

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      Юрий Леонов
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