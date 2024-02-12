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13:41, 12 февраля 2024Бывший СССР

Стало известно о задержании подозреваемого в расстреле машины заммэра Никополя

На Украине задержали подозреваемого в расстреле машины заммэра Никополя

Фото: Telegram-канал «Политика Страны»

В Днепропетровской области задержали подозреваемого в расстреле машины заместителя мэра Никополя. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины.

По данным следствия, им оказался 33-летний местный житель, который в течение четырех месяцев готовился к совершению преступления, изучая маршрут жертвы. После нападения он закопал оружие в лесопосадке и укрылся на съемной квартире неподалеку от места расстрела, где и был задержан силовиками через несколько дней.

О расстреле машины заммэра Никополя на одной из улиц города стало известно 8 февраля. По факту случившегося было начато досудебное расследование.

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