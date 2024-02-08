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12:47, 8 февраля 2024Бывший СССР

На Украине неизвестные расстреляли машину заместителя мэра Никополя

В Днепропетровской области неизвестные расстреляли машину заммэра Никополя

Фото: Telegram-канал «Офіс Генерального прокурора»

В городе Никополе в Днепропетровской области Украины неизвестные расстреляли машину заместителя мэра. Об этом сообщил офис генерального прокурора республики в Telegram.

«По данным следствия, 8 февраля 2024 года на одной из улиц города Никополя неизвестные лица из неустановленного огнестрельного оружия расстреляли автомобиль. В нем находился заместитель главы города», — говорится в сообщении ведомства.

Начато досудебное расследование по факту умышленного убийства. В результате происшествия заммэра погиб на месте.

9 января в Николаевской области Украины мобилизованный сержант Вооруженных сил страны расстрелял офицера и покончил с собой. Одной из причин его действий назвали длительное пребывание на передовой.

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      Александр Курбатов
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