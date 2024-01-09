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14:37, 9 января 2024Бывший СССР

На Украине мобилизованный расстрелял офицера и покончил с собой

Мобилизованный сержант ВСУ Фуралай убил офицера и покончил с собой

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Николаевской области Украины мобилизованный сержант Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстрелял офицера и покончил с собой. Об этом сообщил Telegram-канал «Шептун».

Как сообщается, 7 января около 22:00 по московскому времени в селе Березнеговатое Николаевской области военнослужащий воинской части А0216, сержант Фуралай открыл огонь в результате конфликта с заместителем командира роты лейтенантом Кузьменко. От полученных ран офицер скончался на месте.

После убийства офицера сержант покончил с собой. Предположительно, на его психологическое состояние повлияло продолжительное участие в боевых действиях. Фуралай был мобилизован 26 февраля 2022 года и постоянно находился на фронте.

Ранее руководитель группы психологической поддержки при 67-й отдельной механизированной бригаде ВСУ Олег Гуковский заявил, что из-за редкой ротации бойцы ВСУ страдают от кошмаров, тревоги и стресса. Он отметил, что украинские солдаты зачастую вынуждены находиться на передовой долгое время, регулярно сталкиваясь с сотрясениями и сильной боевой усталостью.

Юрий Леонов
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