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18:43, 12 февраля 2024Культура

Сын Высоцкого раскрыл вероятное отношение отца к СВО

Сын Высоцкого заявил, что его отец мог бы тяжело переживать СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Владимир Высоцкий

Владимир Высоцкий. Фото: Галина Кмит / РИА Новости

Сын барда Владимира Высоцкого и актрисы Людмилы Абрамовой Никита Высоцкий рассказал, как бы его отец относился к специальной военной операции на Украине (СВО), если бы остался в живых. Своим мнением он поделился в выпуске YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

Родственник певца подчеркнул, что не любит раздумывать на тему того, что бы сделал и сказал его родитель, однако предположил, что Высоцкому-старшему было бы «чудовищно больно» из-за политической ситуации, он бы, вероятно, тяжело ее переживал — отец исполнителя приехал из Киева в Москву в 15 лет. Сын барда также напомнил, что в 1980-е его отец планировал поехать выступать перед российскими солдатами в Афганистане.

«Его не пустили. Но ездил Кобзон Иосиф Давыдович и многие другие… И также многие поехали в 1986 году, когда рванул Чернобыль и выступали перед ликвидаторами. То есть это было решение не только Высоцкого. То, что, когда трудно, ты идешь со своим народом — это нормально», — подчеркнул Высоцкий-младший.

Ранее сын барда высказался об эмиграции певицы Аллы Пугачевой.

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      Анастасия Астахова
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