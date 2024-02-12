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13:05, 12 февраля 2024Культура

Сын Высоцкого высказался об эмиграции Пугачевой

Никита Высоцкий заявил, что Алла Пугачева совершила ошибку, покинув Россию

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Сын барда Владимира Высоцкого и актрисы Людмилы Абрамовой Никита Высоцкий высказался об эмиграции певицы Аллы Пугачевой. Своим мнением он поделился в выпуске YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

По мнению Высоцкого, певица совершила ошибку, уехав в Израиль после начала специальной военной операции на Украине. «У любого человека, если он любит свою страну, — нет выбора. Он со своим народом. Если человек выбирает: "Я буду с другим народом, я космополит, буду жить в другой стране и рассказывать, какие вы свиньи", — это его выбор, он ошибается», — пояснил он.

При этом сын барда призвал не травить Пугачеву, так как она талантлива и «очень много сделала для людей». Он отметил, что критикующим артистку людям стоить присмотреться к себе.

Высоцкий также высказался по поводу вырезания из фильмов артистов, замеченных в антироссийских высказываниях. Он заявил, что делать этого не нужно. «Это глупость. Достаточно сказать: уехали — до свидания! Мы здесь поработаем», — заявил он.

Ранее актер Станислав Садальский назвал причину отъезда Пугачевой из России.

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      Мария Рюрикова
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