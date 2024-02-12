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15:11, 12 февраля 2024Силовые структуры

Сжегший Коран Никита Журавель рассказал о заданиях от украинского куратора

Сжегший коран Журавель рассказал о выполненных им заданиях украинского куратора

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Сжегший Коран россиянин Никита Журавель, обвиняемый в оскорблении чувств верующих, рассказал в суде о других выполненных заданиях от украинского куратора. Об этом в понедельник, 12 февраля, сообщает РИА Новости.

По словам обвиняемого, он не был лично знаком с направлявшим его агентом — общение шло через Telegram. До акции с сожжением священной книги мусульман ему было дано задание снять передвижение спецтехники в Волгограде. Кроме того, он написал краской надпись «осторожно, сегодня убийца в городе» и расклеил листовки об эвакуации населения.

19 мая в соцсетях распространились кадры, на которых Журавель сжигал священную для мусульман книгу. 27 мая его доставили в Чечню. 28 ноября в Грозном на судебном процессе по уголовному делу Журавеля выступили чеченские имамы, признанные потерпевшими.

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