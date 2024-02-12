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11:36, 12 февраля 2024Силовые структуры

Полиция установила личности избивающих людей в российском городе подростков

МВД установило личности школьников, избивавших людей в Тюмени

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Тюмени сотрудники полиции установили личности подростков, избивавших людей в городе. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, двое подозреваемых учатся в местной школе вместе с одним из потерпевших. В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего и роль каждого участника избиений. Собранные материалы будут переданы следственным органам для возбуждения уголовного дела.

Полицейская проверка началась после публикации в интернете видеозаписей с избиением школьниками молодых людей во дворе жилого дома и в торговом центре Тюмени. Инциденты произошли несколько недель назад.

11 февраля сообщалось о начатой полицией проверке данных об избиении группой подростков прохожих в Тюмени. Местные СМИ сообщали, что несовершеннолетние избивают людей на камеру и публикуют видео в интернете.

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      Любовь Ширижик
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