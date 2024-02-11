Полиция заинтересовалась избиением прохожих российскими подростками

Полиция проверяет данные об избиении группой молодых людей прохожих в Тюмени

Пресс-служба УМВД по Тюменской области сообщила, что полиция проверяет данные об избиении группой подростков прохожих в Тюмени. Комментарий публикует РИА Новости.

«Проводится проверка по факту выявленного в одном из мессенджеров видео, на котором утверждается, что группа молодых людей избивает случайных прохожих и снимает происходящее на видео», — сказали в ведомстве. Там отметили, что после установления всех обстоятельств будет дана правовая оценка и приняты меры в пределах компетенции.

Ранее местные СМИ сообщили, что в Тюмени подростки избивают прохожих на камеру и публикуют видео в интернете. При этом некоторые издания со ссылкой на информацию местных пабликов в соцсетях заявили, что избиениями занимается группа несовершеннолетних, в которой есть дети мигрантов и, предположительно, русские подростки.

Перед этим сообщалось, что в Тюмени двое мужчин избили 16-летнего подростка из-за шапки с кадетской звездой. Отмечалось, что мужчины перепутали звезду с армейской. Позднее стало известно, что полиция установила их личности.