Учительница рассказала о 20-летней жизни в «религиозной секте»

Жительница Великобритании рассказала, что 20 лет была частью религиозного движения, и поделилась своим опытом. Об этом сообщает Kent Online.

66-летняя учительница английского языка Антея Черч познакомилась с религиозным движением «Брахма Кумарис» в возрасте 20 лет в 1980 году. Тогда юная выпускница Оксфордского университета посетила шотландский фестиваль искусств «Фриндж». «Именно там я столкнулась с группой или сектой — называйте как хотите», — рассказывает женщина. Она узнала о принципах движения и вскоре стала его частью.

Черч поселилась в доме-коммуне и стала жить по новым для себя правилам. Члены «Брахмы Кумарис» верили в безбрачие, практиковали ранние утренние медитации и ношение белой одежды, символизирующей чистоту. Кроме того, все верующие должны были придерживаться лакто-вегетарианской диеты, которая предполагает отказ от употребления мяса и яиц.

Изучавшая в университете английский язык и литературу британка стала работать учителем, придерживаясь при этом строгого распорядка дня. Она вставала в 3:30 ночи, надевала белую одежду и ехала в центр медитации. Затем она принимала душ, переодевалась в другую одежду и снова медитировала. К семи утра она возвращалась домой, а затем ехала преподавать в школу. Вечером она снова принимала душ, облачалась в белую одежду и шла на очередной сеанс медитации.

По словам женщины, сначала ей нравилось быть частью религиозного движения. «Знаю, это звучит безумно, но я действительно любила это. Первое время это было невероятно волшебно. Мне нравились определенность, ясность и структура», — вспоминает она. Однако с течением времени Черч стало трудно придерживаться строгого режима. Спустя почти 20 лет она ушла из коммуны и стала возвращаться к прежней жизни.

Некоторое время Черч поддерживала связь с членами религиозного движения. Позже она полностью отказалась от прежней веры. Недавно она выпустила книгу, вдохновленную 20-летним опытом в «Брахме Кумарис». По словам женщины, работа над книгой далась ей тяжело. Однако она надеется, что ее издание поможет другим людям. «В какой-то мере я чувствовала, что предаю свою группу, написав эту историю», — признается она. Черч добавила, что с помощью книги хочет поддержать людей, которые подвергают сомнению принципы и веру религиозного движения.

Ранее сообщалось, что в США полиция задержала женщину за то, что она влюбилась в пастора местной церкви и стала его преследовать. 34-летняя Гие Телеманн стала прихожанкой церкви в начале 2023 года.

