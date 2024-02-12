Полковник СБУ Стариков: насильная мобилизация украинцев приведет к катастрофе

Полковник СБУ в отставке Олег Стариков предупредил ВСУ мощном наступлении российской армии готовится провести мощное наступление против тех участков фронта, где окажутся насильно мобилизованные украинцы. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу «Да это так».

Стариков подчеркнул, что власти Украины сами создают условия для будущего прорыва фронта ВСУ. По его словам, на фронт отправят призывников, которые не знакомы с местностью, плохо обучены и не хотят сражаться. Он отметил, что именно в таких местах Россия нанесет мощные удары. Полковник считает, что это может привести к катастрофе.

Ранее Стариков сообщил о последствиях увольнения бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. По его словам, кадровые перестановки в руководстве украинской армии понижают уверенность командиров в своем начальстве.