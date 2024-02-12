Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:35, 12 февраля 2024Бывший СССР

Украину предупредили о мощном наступлении России

Полковник СБУ Стариков: насильная мобилизация украинцев приведет к катастрофе

Фото: Alina Smutko / Reuters

Полковник СБУ в отставке Олег Стариков предупредил ВСУ мощном наступлении российской армии готовится провести мощное наступление против тех участков фронта, где окажутся насильно мобилизованные украинцы. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу «Да это так».

Стариков подчеркнул, что власти Украины сами создают условия для будущего прорыва фронта ВСУ. По его словам, на фронт отправят призывников, которые не знакомы с местностью, плохо обучены и не хотят сражаться. Он отметил, что именно в таких местах Россия нанесет мощные удары. Полковник считает, что это может привести к катастрофе.

Ранее Стариков сообщил о последствиях увольнения бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. По его словам, кадровые перестановки в руководстве украинской армии понижают уверенность командиров в своем начальстве.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Первый в мире человек умер от нового вируса после контакта с кошкой. Что известно об «Аляскинской оспе»?

      Глава Калмыкии раскрыл подробности о пострадавших при взрывах в Элисте

      Россиянка описала Новую Зеландию фразой «не понимаю, как в таких условиях живут»

      Российского военного отправили в колонию за отказ участвовать в боевых действиях

      В МИД рассказали о последствиях увлечений Евросоюза по изоляции России

      Минздрав захотел изменить порядок оказания медпомощи пожилым людям в России

      Шайба Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения в матче с «Ванкувером»

      В Израиле подтвердили удары по кварталу Рафаха на юге Газы

      Не получающие удовольствия от орального секса мужчины рассказали о своем опыте

      Популярная 58-летняя актриса поделилась откровенным фото из сауны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше