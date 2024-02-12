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15:20, 12 февраля 2024Россия

Ушедшую из дома 16-летнюю россиянку нашли без чувств в лесу с бутылкой водки

KP.RU: в Самаре пропавшую школьницу нашли в лесу без чувств с бутылкой водки

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Самаре 16-летнюю школьницу, которая ушла из дома 11 дней назад и пропала, нашли в лесу без чувств с бутылкой водки. Об этом стало известно KP.RU.

Источник издания, знакомый с ситуацией, отметил, что россиянка воспитывалась в полной семье. Одноклассники рассказали, что она была замкнутой, часто не появлялась на занятиях и подрабатывала в кафе быстрого питания.

В день исчезновения старшеклассница поделилась с сестрой, что вернется поздно, поскольку ей поставили смену. Затем ее видели на берегу Волги.

Девочку-подростка обнаружил в лесу мужчина, который катался на снегоходе. Прибывшие медики не сумели ее спасти. Предположительно, школьница получила сильнейшее обморожение.

Сотрудники правоохранительных органов начали выяснять другие обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что в Москве десятиклассницу, которая поругалась с отцом из-за вечеринки с одноклассниками, нашли на столбе. Полицейские организовали проверку.

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      Анна Щербакова
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