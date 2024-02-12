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19:06, 12 февраля 2024Экономика

В Австрии рассказали о мешающем отказаться от российского газа факторе

OMV: для расторжения контракта с «Газпромом» у Австрии нет правовой основы

Фото: Heinz-Peter Bader / Reuters

Для расторжения долгосрочного контракта с «Газпромом» и полного отказа от импорта российского газа у Австрии нет правовой основы, так как поставки этого вида топлива в настоящее время не подпадают под санкции Евросоюза (ЕС). О мешающем снижению энергетической зависимости республики факторе сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление нефтегазового концерна OMV.

В компании рассказали, что для реализации планов австрийского Министерства энергетики по расторжению контракта с «Газпромом» необходимо включение запрета на поставки российского газа в санкционный список ЕС. Однако этой меры нет ни в одном из 12 принятых европейскими властями пакетов ограничений. «Если законодатели хотят отказаться от российского газа, для этого необходимо создать правовую основу», — резюмировали в OMV.

Ранее министр энергетики Австрии Леоноре Гевесслер назвала действующий до 2040 года контракт между OMV и «Газпромом» главной причиной «зацементированной зависимости» европейской республики от России. На этом фоне она поручила Институту экономических исследований проанализировать последствия одностороннего расторжения долгосрочного газового соглашения.

По ее словам, разрыв договора позволит Австрии отказаться от обязательств импортировать значительные объемы российского газа. Вместо поставок из РФ она призвала местные энергетические компании закупать больше топлива в других странах.

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      Анатолий Акулов
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