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16:18, 12 февраля 2024Мир

В Австрии сравнили отказ от российского газа с выстрелом в колено

Австрийский депутат Кассеггер: отказ от газа из РФ станет «выстрелом в колено»

Фото: Spasiyana Sergieva / Reuters

Потенциальный отказ Австрии от российского газа станет «выстрелом в колено» для страны. Об этом заявил депутат от Австрийской партии свободы Аксель Кассеггер, сообщает OTS.

Кассеггер раскритиковал заявление министра энергетики Австрии Леоноре Гевесслер о возможном отказе страны от поставок газа из России. По его мнению, Гевесслер поставила перед собой цель вызвать еще больший взрыв цен на энергоносители. Депутат добавил, что такие действия навредят только Австрии.

«Отказ от контрактов на поставку газа может стать очередным политическим выстрелом в колено этого злополучного федерального правительства», — заявил политик. Он призвал руководство правящей Австрийской народной партии (АНП) выступить против планов министра энергетики, представляющей австрийских «Зеленых».

Ранее директор первого европейского департамента МИД Артем Студенников заявил о росте поставок сжиженного природного газа (СПГ) из России во Францию на 41 процент за 2023 год. Он также заявил, что по итогам 2022 года Россия стала вторым после США поставщиком природного газа во Францию.

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      Юрий Леонов
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