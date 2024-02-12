В Белоруссии захотели принять участие в строительстве атомного флота в России

Посол Крутой: Минск может принять участие в строительстве атомного флота в РФ

Минск рассматривает возможность участия в программе строительства атомного флота в России. Об этом заявил посол Белоруссии в Москве Дмитрий Крутой в интервью телеканалу ОНТ.

По его словам, Северный морской путь является важнейшим направлением поставок белорусских экспортных грузов через российские порты. В связи с этим Минск рассматривает возможность участия в программе строительства атомного флота, уточнил Крутой.

Он подчеркнул, что когда Белоруссия будет иметь свой флот, государство больше не будет зависеть ни от западной инфраструктуры, ни от инфраструктуры недружественных стран. По словам посла, достижение такой цели является задачей-максимумом.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ и Белоруссия будут совместно работать над обеспечением равной и неделимой безопасности. Он отметил, что Москва и Минск сошлись в единой позиции «в интересах формирования по-настоящему многополярной, демократичной и справедливой системы мироустройства».