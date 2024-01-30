Путин заявил о совместной работе с Белоруссией над неделимой безопасностью

Путин: Россия и Белоруссия будут работать вместе над неделимой безопасностью

Россия и Белоруссия будут совместно работать над обеспечением равной и неделимой безопасности. Об этом заявил президент Владимир Путин, передает ТАСС.

Выступая в Санкт-Петербурге на заседании Высшего государственного совета Союзного государства, он указал, что Москва и Минск сошлись в единой позиции «в интересах формирования по-настоящему многополярной, демократичной и справедливой системы мироустройства». Российский лидер добавил, что стороны намерены сделать все необходимое для углубления взаимовыгодной и равноправной интеграции.

Ранее Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердили план развития Союзного государства (СГ). Помимо этого, главы государств подписали резолюцию об урегулировании вопросов собственности СГ, декрет о реализации единой промышленной политики и правилах подтверждения производства продукции, постановление о стратегии научно-технического развития СГ до 2035 года, а также резолюцию о модернизации и развитии железнодорожной инфраструктуры. Помимо этого, Путин и Лукашенко договорились создать медиахолдинг СГ.