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08:56, 12 февраля 2024Бывший СССР

В Днепропетровской области из-за взрыва пострадала электроподстанция

«Укрэнерго» сообщила о повреждении электроподстанции в Днепропетровской области

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

В Днепропетровской области Украины из-за взрыва была повреждена электроподстанция. Об этом сообщила украинская национальная энергетическая компания «Укрэнерго» в своем Telegram-канале.

«В ночь на 12 февраля был нанесен удар беспилотного летательного аппарата по энергетической инфраструктуре Днепропетровщины», — говорится в сообщении.

По данным «Укрэнерго», на одной из подстанций было повреждено оборудование. В Павлоградском и Синельниковском районах были обесточены промышленные объекты и жилые дома. Отмечается, что в настоящий момент питание промышленных потребителей восстановлено.

Глава областной военной администрации Сергей Лисак в своем Telegram-канале отметил, что в результате взрыва на объекте начался пожар, который потушили спасатели. По его данным, без света в Павлоградском районе остаются около 29 тысяч абонентов.

Ранее стало известно о взрывах в Павлограде и Харькове. Перед этим в Харьковской области прозвучала воздушная тревога.

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      Александр Курбатов
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