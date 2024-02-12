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00:46, 12 февраля 2024Бывший СССР

Стало известно о взрывах в Харькове и Павлограде

В Харькове и Павлограде произошли взрывы
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Харькове произошли взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, ранее в Харьковской области была объявлена воздушная тревога.

По данным агентства «Укринформ», новые взрывы также прозвучали в городе Павлоград Днепропетровской области Украины. «В Павлограде снова раздаются взрывы», — говорится в сообщении в Telegram-канале информагентства.

Вечером 9 февраля сообщалось о взрыве в Николаеве. До этого на территории Николаевской области несколько раз была объявлена воздушная тревога. 8 февраля взрыв также раздался в городе Кривой Рог в Днепропетровской области Украины.

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      Марина Совина
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