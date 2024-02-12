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08:43, 12 февраля 2024Мир

В Европе обеспокоились словами Трампа о поощрении атак России

WP: высказывания Трампа о НАТО вызвали недовольство европейских политиков
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Sam Wolfe / Reuters

Высказывания бывшего президента США Дональда Трампа о планах поощрять атаки Россией стран НАТО вызвали беспокойство среди ряда европейских политиков. Об этом пишет The Washington Post.

Выступление Трампа с цитированием разговора в ходе одного из саммитов НАТО вызвало недовольство в странах альянса. Ряд европейских политиков заявили, что высказывания Трампа свидетельствуют о необходимости меньше полагаться на Вашингтон.

«Мне не платят за то, чтобы я волновался», — высказался президент Латвии Эдгарс Ринкевичс. Он добавил, что Европа должна тратить больше средств на оборону независимо от того, кто победит в США.

Представитель немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Норберт Реттген заявил, что европейцы должны понять, что у них скоро может не остаться другого выбора, кроме как защищаться. По его мнению, риторика Трампа представляет собой угрозу безопасности континента.

Ранее в ходе своего предвыборного митинга Трамп заявил о планах поощрять атаки Россией стран НАТО, которые не выполняют свои финансовые обязательстве в рамках блока. «Вы должны платить. Вы должны платить по счетам», — обратился бизнесмен к европейским политикам.

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      Юрий Леонов
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