В Госдуме предложили провести в школах День начала СВО
В Госдуме предложили 24 февраля провести в школах День начала СВО
В Госдуме предложили 24 февраля организовать в российских школах мероприятия, посвященные спецоперации. Такую инициативу выдвинула первый замглавы комитета по просвещению Яна Лантратова, передает ТАСС.
По словам депутата, подготовить программу организации общешкольных мероприятий, приуроченных к годовщине начала специальной военной операции, предлагается Минпросвещения России.
Парламентарий подчеркнула, что спецоперация является ключевым событием в новейшей истории России.
Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что в российских школах предложили ввести уроки мужества от участников специальной военной операции (СВО).