Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:05, 12 февраля 2024Россия

В Госдуме предложили провести в школах День начала СВО

В Госдуме предложили 24 февраля провести в школах День начала СВО

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

В Госдуме предложили 24 февраля организовать в российских школах мероприятия, посвященные спецоперации. Такую инициативу выдвинула первый замглавы комитета по просвещению Яна Лантратова, передает ТАСС.

По словам депутата, подготовить программу организации общешкольных мероприятий, приуроченных к годовщине начала специальной военной операции, предлагается Минпросвещения России.

Парламентарий подчеркнула, что спецоперация является ключевым событием в новейшей истории России.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что в российских школах предложили ввести уроки мужества от участников специальной военной операции (СВО).

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Обсудить
      Последние новости

      В Росавиации прошли обыски из-за вывоза бортов за рубеж

      Парень удивился поведению родителей возлюбленной и покинул семейный ужин

      На Украине сообщили о последствиях увольнения Залужного

      В Госдуме предложили провести в школах День начала СВО

      Модель Victoria's Secret снялась в нижнем белье и показала складки на теле

      Россия запросила проведение заседания СБ ООН по теме Минских соглашений

      В России разработали универсальную нейросеть для дронов

      Женщина полюбила ходить голой перед детьми и посоветовала это всем матерям

      Россиянам назвали главную ошибку при измерении давления

      Первый в мире человек умер от нового вируса

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше