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16:50, 12 февраля 2024Россия

В Калининградской области отреагировали на слова Алиханова о Канте

В Калининградской области не будут ограничивать изучение трудов философа Канта
Начало событий в новости Алиханов заявил о «прямом отношении» Канта к конфликту на Украине

Фото: Wikimedia

В правительстве Калининградской области не будут вводить ограничения на изучение трудов немецкого философа Иммануила Канта после резонансных слов главы региона Антона Алиханова о «прямом отношении» мыслителя к конфликту на Украине. О реакции властей на произошедшее пишет Telegram-канал «Подъем».

Ранее Алиханов, выступая на съезде политологов в Светлогорске, заявил, что «Кант имеет прямое отношение к военному конфликту на Украине, так как именно в трудах философа началась и Первая мировая война, и украинский конфликт».

По данным «Подъема», в правительстве области сочли слова Алиханова мнением в рамках дискуссии, а не официальным заявлением.

Ни о каком ограничении великого философа Канта речи не идет. Там была экспертная дискуссия, это было мнение, видение некоторых трудов Канта и их влияния на исторические процессы. Ни о каком ограничении речи быть не может

Правительство Калининградской области

В региональном кабмине посоветовали целиком послушать речь губернатора и составить собственное мнение. Однако там подчеркнули, что невозможно подвергать сомнению то, что Кант «сформировал в свое время во многом общественно-политическую мысль стран Западного мира».

Иммануил Кант родился и работал в Кенигсберге (бывшее название Калининграда). Он преподавал в Кенигсбергском университете. Похоронен у Кафедрального собора города.

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      Владислав Толстиков
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