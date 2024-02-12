Губернатор Алиханов: философ Кант имеет прямое отношение к конфликту на Украине

Философ Иммануил Кант имеет прямое отношение к конфликту на Украине. Об этом заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов, его слова приводит «Федерал Пресс».

«Кант, родившийся тут, имеет почти прямое отношение к глобальному хаосу, глобальному переустройству, с которым мы сейчас сталкиваемся. Больше того, он имеет прямое отношение к военному конфликту на Украине», — сказал Алиханов, выступая на съезде политологов в Светлогорске.

Как отметил Алиханов, Кант «положил начало немецкой классической философии, прокачал немецкую волю, одновременно отрезав ее от высших ценностей», в результате чего появилась «такая социально-культурная ситуация». По его мнению, в трудах философа «началась» и Первая мировая война, и украинский конфликт. Алиханов добавил, что Запад и ранее нарушал договоренности.

В 2018 году начальник штаба Балтийского флота Игорь Мухаметшин призвал военнослужащих проголосовать за присвоение аэропорту в Калининграде имени маршала Советского Союза Александра Василевского, потому что «негоже аэропорту носить имя чужестранца» Канта. Он назвал философа Канта предателем родины и заявил, что что никто из его слушателей никогда не читал «какие-то непонятные» книги Канта и читать не будет.

Иммануил Кант родился и работал в Кенигсберге (бывшее название Калининграда). Он преподавал в Кенигсбергском университете. Похоронен у Кафедрального собора города.