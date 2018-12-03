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Российский вице-адмирал уличил Иммануила Канта в «предательстве родины»

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Глава штаба Балтийского флота, вице-адмирал Игорь Мухаметшин призвал подчиненных принять участие в выборе имени для аэропорта Калининграда и проголосовать за маршала СССР Александра Василевского, раскритиковав при этом личность немецкого философа Иммануила Канта, сообщает «Новый Калининград».

В своем выступлении Мухаметшин назвал Канта предателем родины, который «унижался и на коленях ползал, чтобы ему дали кафедру в университете». Военный заявил, что никто из его слушателей никогда не читал «какие-то непонятные» книги Канта и читать не будет.

Вице-адмирал призвал всех «родных, близких, сестер, жен» военнослужащих проголосовать за маршала Василевского, потому что «негоже аэропорту носить имя чужестранца». «Мы, как люди военные, понимаете, люди, имеющие отношение к вооруженным силам, к Балтийскому флоту, должны помнить, благодаря кому мы находимся вообще сейчас здесь. Благодаря кому существует Балтийский флот. В Балтийске, в Калининграде наши суда стоят. Кто штурмовал вот этот город Балтийск под названием Пиллау (предыдущее название Балтийска — прим. «Ленты.ру») и жизни здесь свои положил», – сказал Мухаметшин. Собравшие аплодировали ему.

26 ноября неизвестные облили краской памятник Канту, его могилу и мемориальную табличку на Ленинском проспекте, а также разбросали листовки с надписями «Кант предал русскую землю».

Голосование за имя для калининградского аэропорта завершилось 1 декабря. По предварительным данным, 49 100 голосов было отдано за императрицу Елизавету Петровну, 39 284 голоса – за Василевского, 39 018 – за Канта, 16 541 – за военачальника Ивана Черняховского. Окончательные результаты будут известны 4 декабря.

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