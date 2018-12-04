В Кремле пропустили «предательство» Канта

В Кремле не слышали заявления начальника штаба Балтийского флота Игоря Мухаметшина, который назвал философа Иммануила Канта предателем родины и призвал моряков не голосовать за присвоение его имени калининградскому аэропорту. Об этом во вторник, 4 декабря, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит «Интерфакс».

«Нет, не слышали», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов.

Он отметил, что подобный накал вокруг голосования свидетельствует о том, что это «действительно волнующая всех тема».

Ранее в декабре Мухаметшин призвал всех «родных, близких, сестер, жен» военнослужащих проголосовать за присвоение аэропорту в Калининграде имени маршала Советского Союза Александра Василевского, потому что «негоже аэропорту носить имя чужестранца» Канта. В своем выступлении он также заявил, что философ якобы «унижался и на коленях ползал, чтобы ему дали кафедру в университете».

26 ноября неизвестные облили краской памятник Канту, его могилу и мемориальную табличку на Ленинском проспекте, а также разбросали листовки с надписями «Кант предал русскую землю».

Голосование за имя для калининградского аэропорта в рамках проекта «Великие имена России» завершилось 1 декабря. По предварительным данным, 49 100 голосов было отдано за императрицу Елизавету Петровну, 39 284 голоса — за Василевского, 39 018 — за Канта, 16 541 — за военачальника Ивана Черняховского.

Иммануил Кант родился и работал в Кенигсберге (бывшее название Калининграда). Он преподавал в Кенигсбергском университете. Похоронен у Кафедрального собора города.

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