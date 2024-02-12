В Ленобласти запретили уличные мероприятия из-за возможных диверсий с БПЛА
Оперативный штаб Ленинградской области запретил проводить в регионе уличные мероприятия из-за возможных диверсий с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Соответствующее решение появилось на портале «Электронное опубликование документов» в понедельник, 12 февраля.
В ведомстве пояснили, что данное решение было принято в связи с осложнением обстановки.
Представители оперштаба подчеркнули, что в Ленобласти также в качестве дополнительных мер вводится запрет на проведение публичных мероприятий вне помещений.
На минувшей неделе оперштаб Ленобласти ограничил проведение в регионе митинговых и иных протестных акций.
Власти тогда пообещали, что при возникновении острых вопросов у жителей с ними организуют встречи. До этого издание 47news выяснило, что жителям Гатчины впервые после отмены запрета разрешили митинг.