В Ленобласти запретили уличные мероприятия из-за возможных диверсий с БПЛА

Оперштаб Ленобласти запретил проводить уличные мероприятия из-за БПЛА

Оперативный штаб Ленинградской области запретил проводить в регионе уличные мероприятия из-за возможных диверсий с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Соответствующее решение появилось на портале «Электронное опубликование документов» в понедельник, 12 февраля.

В ведомстве пояснили, что данное решение было принято в связи с осложнением обстановки.

Представители оперштаба подчеркнули, что в Ленобласти также в качестве дополнительных мер вводится запрет на проведение публичных мероприятий вне помещений.

На минувшей неделе оперштаб Ленобласти ограничил проведение в регионе митинговых и иных протестных акций.

Власти тогда пообещали, что при возникновении острых вопросов у жителей с ними организуют встречи. До этого издание 47news выяснило, что жителям Гатчины впервые после отмены запрета разрешили митинг.