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16:01, 8 февраля 2024Россия

В российском регионе ограничили проведение митингов до 1 мая

В Ленобласти ограничили проведение митингов до мая из-за угрозы провокаций

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Оперативный штаб Ленинградской области объявил об ограничениях на проведение митингов и других акций протеста до 1 мая 2024 года. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации российского региона.

Власти пояснили, что такое решение связано с угрозой терактов и «иных провокаций». Представители администрации Ленобласти пообещали, что при возникновении острых вопросов у жителей с ними организуют встречи.

До этого издание 47news выяснило, что жителям Гатчины впервые после отмены запрета разрешили митинг. Он был официально согласован на 11 февраля и касался проблем района по вопросам экологии.

Ранее сообщалось, что власти Забайкальского края организовали серию встреч с жителями для профилактики беспорядков. Глава региона Александр Осипов отметил, что эти мероприятия объединили под названием «Разговор о главном».

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      Анна Щербакова
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