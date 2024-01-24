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19:03, 24 января 2024Россия

Власти региона России проведут встречи с населением для профилактики беспорядков

Власти Забайкалья проведут серию встреч с жителями для профилактики беспорядков
Александр Осипов

Александр Осипов. Фото: Кирилл Каллиников / Фотохост-агентство РИА Новости

Власти Забайкальского края проведут серию встреч с местными жителями для профилактики беспорядков. Об этом сообщил губернатор региона Александр Осипов в Telegram.

Необходимость таких встреч Осипов объяснил действиями «врага в лице коллективного Запада», который, по его словам, стремится разобщить российское общество.

Серия мероприятий пройдет под общим названием «Разговор о главном», отметил Осипов и пригласил жителей региона принять участие во встречах.

Ранее 24 января глава Якутии Айсен Николаев попросил жителей региона игнорировать призывы выйти на несогласованный митинг.

В последние месяцы несанкционированные акции прошли в Башкирии и Дагестане. О них Осипов упомянул в своем сообщении.

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