Власти региона России проведут встречи с населением для профилактики беспорядков

Власти Забайкалья проведут серию встреч с жителями для профилактики беспорядков

Власти Забайкальского края проведут серию встреч с местными жителями для профилактики беспорядков. Об этом сообщил губернатор региона Александр Осипов в Telegram.

Необходимость таких встреч Осипов объяснил действиями «врага в лице коллективного Запада», который, по его словам, стремится разобщить российское общество.

Серия мероприятий пройдет под общим названием «Разговор о главном», отметил Осипов и пригласил жителей региона принять участие во встречах.

Ранее 24 января глава Якутии Айсен Николаев попросил жителей региона игнорировать призывы выйти на несогласованный митинг.

В последние месяцы несанкционированные акции прошли в Башкирии и Дагестане. О них Осипов упомянул в своем сообщении.