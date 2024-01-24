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08:03, 24 января 2024Россия

Глава Якутии призвал игнорировать призывы выйти на незаконный митинг

Глава Якутии Николаев призвал игнорировать призывы выйти на незаконный митинг

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Глава Якутии Айсен Николаев обратился к жителям региона с просьбой не реагировать на призывы выйти на несогласованный митинг. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Призывы выйти на незаконный митинг стали появляться в сети после конфликта в якутском ночном клубе — там произошла поножовщина. Врачам не удалось спасти одного из пострадавших — жителя Намского улуса российского региона.

«К сожалению, есть те, кто использует человеческую трагедию в своих целях. Призываю жителей республики не реагировать на незаконные призывы, которые сейчас распространяются. Цель у провокаторов, в том числе сидящих за границей, одна — разжечь конфликт, посеять вражду, разобщить и ожесточить нас», — написал Николаев.

По его информации, главный подозреваемый в преступлении — уроженец Таджикистана, который является гражданином России. Сейчас подробности конфликта выясняются, также устанавливаются обстоятельства получения подозреваемым российского гражданства.

Глава Якутии также поручил усилить меры общественной безопасности и профилактики правонарушений, в том числе в области контроля за мигрантами. Николаев пообещал жестко пресекать любые попытки дестабилизировать общество.

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      Анастасия Шейкина
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